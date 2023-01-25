Москва, 25 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о новациях при декларировании доходов депутатов и сенаторов, причем не только федеральных, но и в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Согласно изменениям, с 1 марта 2023 года опубликованию в интернете будет подлежать только обобщенная статистическая информация о представлении парламентариями соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.

При этом депутаты и сенаторы не будут освобождены от подачи деклараций.

Кроме того, закон упрощает порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы.

Согласно поправкам, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, подают декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года. Если депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта РФ, о том, что такие сделки им не совершались. Достоверность такой информации также может быть проверена.

Закон также вводит новое основание для прекращения полномочий региональных и муниципальных депутатов: их отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа субъекта РФ в течение шести месяцев подряд.

«Были случаи, когда депутат получал удостоверение, но четыре года не появлялся. Это из истории нашего российского парламента», — отметил в ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дополнительно совершенствуется статус сельского старосты. Допускается совмещение должности старосты и муниципального депутата, работающего на непостоянной основе. Согласно поправке, которая была предложена депутатом Госдумы Надеждой Школкиной («Единая Россия»), старостой может быть гражданин, имеющий в собственности жилое помещение на территории данного сельского поселения.

Работа по совершенствованию правовых основ функционирования органов местного самоуправления продолжается, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).