Москва, 25 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами 25 января рассказал о проработке льготной системы для добровольцев.

Сергей Гунеев/РИА Новости Дмитрий Песков

«Нет, это новая инициатива. Безусловно, ее предстоит проработать со всеми ведомствами, подобная инициатива нуждается в очень серьезной, многосторонней проработке», — уточнил пресс-секретарь.

Ранее глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, депутат Госдумы Анна Кузнецова выступила с инициативой расширения системы льгот для добровольцев, мобилизованных, контрактников в зоне СВО и их семей.