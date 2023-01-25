Москва, 25 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт встречу с лидерами думских фракций. Она состоится в феврале. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин

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Официальный представитель Кремля отметил, что этот вопрос обсуждался 24 января на встрече главы государства со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«[Обсуждалась] предстоящая очередная сессия встреч президента с руководителями фракций, которая состоится уже в следующем месяце», ― добавил Песков.

Он также сообщил, что Путин и Володин обсудили «план работы, приоритетные задачи».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин постоянно проводит встречи с лидерами думских фракций.

Напомним, последняя подобная встреча состоялась 7 июля 2022 года, на следующей день после завершения весенней сессии Госдумы. Тогда президент России поблагодарил парламентариев за работу «собранно, компетентно, в высоком темпе», а также сплочённость и консолидированность. Путин отметил целый ряд принятых решений, законов, «серьёзно усиливающих систему социальной поддержки людей, направленных на дополнительную защиту граждан».