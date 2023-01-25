Москва, 25 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу депутата Алексея Диденко (ЛДПР), который намерен на своей странице в интернете публиковать свою декларацию о доходах, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Владимир Федоренко/РИА Новости Вячеслав Володин

«Мы с (депутатом Госдумы Ольгой) Алимовой опубликуем, мы избирались от Саратовской области», — заявил Володин.

Он обратил внимание на то, что нет запрета публиковать свои декларации о доходах.

«Никто никому ничего не запрещает. Наше право — если (депутат Госдумы Алексей) Диденко возьмет и опубликует свою декларацию — это его право, он правильно поступит. А если кто-то пытается закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты», — добавил спикер Госдумы.

Госдума принимает закон о том, что персональные данные парламентариев, содержащиеся в декларациях о доходах, должны быть закрыты. С 1 марта 2023 года опубликованию в интернете будет подлежать только обобщенная статистическая информация о представлении парламентариями соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.

«Если человек хочет опубликовать — он сам публикует», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).