Москва, 25 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Вопросы, стоящие перед Государственной думой РФ в 2023 году, обсудил президент РФ Владимир Путин со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Встреча состоялась вечером 24 января, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Вячеслав Володин

«Состоялась встреча со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Обсуждались план работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на целый год», — сообщил Песков.

Напомним, в начале января 2023 года Вячеслав Володин заявил, что наступивший год должен стать годом развития и годом общей победы. Перед началом первого в 2023 году заседания весенней сессии Володин проинформировал депутатов о состоявшемся разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого спикер «рассказал о планах Государственной думы на предстоящую сессию».

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