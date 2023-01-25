Москва, 25 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Правильное компьютерное оборудование, у которого имеется соответствующий уровень безопасности, установлено в кабинете президента России Владимира Путина. Об этом 25 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин в рабочем кабинете

«Правильное. С соответствующим уровнем безопасности», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в ходе совещания с правительством РФ президент России Владимир Путин вспомнил свою первую школьную учительницу, высоко отметив её личностные и профессиональные качества.