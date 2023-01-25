Харьков, Украина, 25 января, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена после полудня 25 января в трёх украинских регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 12:07 мск воздушную тревогу объявили в Полтавской, в 12:08 мск — в Харьковской и в 12:09 мск — в Днепропетровской областях.

Напомним, воздушная тревога объявлялась утром 25 января во всех регионах Украины. Затем этот режим отменили.