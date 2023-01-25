Киев, 25 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Со своей должности уволен глава департамента минобороны Украины Богдан Хмельницкий. Об этом 25 января сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Как отметила Радина, ранее она вместе с другими членами антикоррупционного комитета Рады заслушала доклад главы минобороны киевского режима Алексея Резникова по вопросу о закупке питания для ВСУ.

При этом она уточнила, что у Резникова нет претензий юридического характера к авторам журналистского расследования.

«Вместо этого были уволены директор департамента закупок министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов», — написала она в своём сообщении.

Также глава антикоррупционного комитета Рады указала, что, как рассказал глава минобороны режима Киева, в настоящее время питание военных ВСУ ведётся по контрактам 2022 года, а опубликованный в СМИ документ относится к приложению к одному из новых контрактов, на данный момент пока не вступивших в силу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета New York Times сообщила, что многомиллионное наследство получил от гражданина США главнокомандующий вооружёнными формированиями киевского режима Валерий Залужный.