Москва, 25 января, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Некоторые представители властей Молдавии заявляют, что республика якобы ничего не получает от вхождения в Содружество Независимых Государств, но Кишинёв пользуется значительными преференциями от участия в СНГ. Об этом говорится в обнародованном заявлении первого департамента стран СНГ МИД России.

Михай Карауш/Sputnik/РИА Новости Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе

«Молдавия всё же продолжает пользоваться преимуществами своего участия в СНГ и в 285 международных договорах в рамках или связанных с Содружеством», — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что более 25% молдавской продукции реализуется за счёт доступа в зону свободной торговли СНГ. В сфере сельского хозяйства и фармацевтики этот показатель по ряду позиций превышает 90%.

Отмечается, что жители Молдавии пользуются безвизовым режимом в странах — участницах СНГ. Также это способствует трудовой миграции и получению образования.

«За 2022 г. только в России на миграционный учет поставлено не менее 125 тыс. граждан Молдавии», — сообщили в МИД.

Российские дипломаты отметили, что денежные переводы работающих в России граждан Молдавии на родину значительно влияют на молдавскую экономику. В случае решения Кишинёва разорвать с СНГ за это будут расплачиваться простые граждане Молдавии.

Напомним, Майя Санду, став президентом Молдавии в декабре 2020 года, не приняла участия ни в одном мероприятии СНГ. Тем не менее она заявляет, что республике выгодно сохранять членство в Содружестве.