Краснодар, 25 января, 2023, 12:22 — ИА Регнум. 23-летний голкипер «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов в интервью «Спорт-Экспресс» высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

Алексей Филиппов/РИА Новости Матвей Сафонов

«Играть на международном уровне хочется в любом случае. Конечно, хотелось бы в Лиге чемпионов. Но от меня ничего не зависит — как наверху решат, так оно и будет <…>», — сказал российский спортсмен.

В текущем сезоне чемпионата России по футболу Матвей Сафонов сыграл в 17 матчах, в которых пропустил 29 мячей. Пять раз голкиперу удалось сохранить ворота «Краснодара» в неприкосновенности.

Ранее в пресс-службе Российского футбольного союза огласили результаты первоначальных переговоров с УЕФА по возвращению клубов в еврокубки.