Санкт-Петербург, 25 января, 2023, 12:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге подросток изнасиловал 14-летнюю девочку на чердаке дома, сообщают «Невские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей. Согласно полученной информации, подростки распивали спиртные напитки на чердаке, затем девочка уснула, и в это время над ней надругался приятель.

По данному делу следователи проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину по подозрению в сексуальном насилии в отношении девочки-инвалида.