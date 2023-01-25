В Санкт-Петербурге подросток изнасиловал девочку на чердаке
Санкт-Петербург, 25 января, 2023, 12:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге подросток изнасиловал 14-летнюю девочку на чердаке дома, сообщают «Невские новости».
Иван Шилов ИА REGNUM
Задержание
С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей. Согласно полученной информации, подростки распивали спиртные напитки на чердаке, затем девочка уснула, и в это время над ней надругался приятель.
По данному делу следователи проводят проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину по подозрению в сексуальном насилии в отношении девочки-инвалида.