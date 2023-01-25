Рим, 25 января, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Италия ведет работу по замещению поставок российского газа топливом с африканского континента. Итальянская компания Eni и ливийская компания NOC собираются подписать контракт о добыче газа объемом до 8,7 млрд кубометров в год.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Соглашение об этом будет подписано 28 января, сообщил глава NOC Фархат Бенгдара в эфире телеканала Al-Masar.

По его словам, месторождения газа уже были разведаны ранее и добыча ресурса должна была начаться в 2017–2018 годах, пишет «Коммерсантъ». Помимо этого, на днях было подписано соглашение о строительстве нового газопровода Galsi из североафриканского Алжира.

По мнению экспертов, Ливия сможет увеличить экспорт газа в Европу. В частности, Италия намерена полностью заместить объемы ранее поставляемого из России газа (около 40% от всего импорта) к 2025 году.

Напомним, на днях глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескалци, находясь с визитом в Алжире, заявил, что Италия сможет полностью отказаться от закупок российского природного газа не ранее, чем зимой 2024–2025 годов.