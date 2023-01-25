Минобороны показало кадры боевой работы орудий «Гиацинт-С» в зоне СВО
Минобороны показало кадры боевой работы расчётов орудий «Гиацинт-С» в зоне спецоперации
Москва, 25 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчётов самоходных орудий «Гиацинт-С» Южного военного округа в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 25 января Минобороны России.
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские артиллеристы, поддерживая наступление мотострелковых подразделений, готовятся к ведению огня и стреляют по вражеским позициям.
Также указывается, что во время ведения боевых действий расчет самоходного орудия выявил большое скопление техники киевских боевиков, которое было уничтожено точным огнём.
Кроме того, отмечается, что в ходе военных действий артиллеристы ЮВО ведут взаимодействие с расчётами беспилотников, ведущими разведку вражеских позиций и корректирующих огонь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал, что удар боевиков киевского режима в направлении Мелитополя и Бердянска был сорван сработавшими на опережение российскими войсками, которые перехватили стратегическую инициативу на запорожском направлении.