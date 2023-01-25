Москва, 25 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о пробации в России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предусматривается введение института пробации, представляющей собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов.

Всего предполагается три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная.

Закон вводит возможность создания специальных центров пробации для тех, кому понадобится постпенитенциарная помощь.

Кроме того, правительство предлагает создать единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация.

Вместе с тем в ряде регионов России уже приняты законы о социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, например, в Башкирии, Архангельской, Кировской, Ленинградской, Омской и Тюменской областях, созданы центры социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы в Башкирии, Забайкальском, Красноярском краях, Воронежской, Ульяновской областях и в Санкт-Петербурге.