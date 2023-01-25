Марьинка, ДНР, 25 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с журналистами сообщил о тщетных и многократных попытках Вооруженных сил Украины удержать Марьинку.

Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина/РИА Новости Денис Пушилин

«Сейчас боевые действия ведутся в частном секторе. Противник продолжает пока еще перебрасывать резервы, стараясь изо всех сил затянуть освобождение Марьинки», — заявил Денис Пушилин.

Отмечается, что освобождение населенного пункта Марьинка ускорит «взятие в котел» подразделений ВСУ в Авдеевке.

По словам Дениса Пушилина, взятие Марьинки также откроет путь на Курахово и Краногоровку.

Ранее врио главы ДНР сообщал, что российские военные ведут боевые действия по освобождению Артемовска на окраинах города.