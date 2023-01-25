Москва, 25 января, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Для привлечения новых кадров в оборонно-промышленный комплекс стоит ввести льготную ипотеку под 2%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости Ярослав Нилов

Депутат отметил, что в СМИ обсуждается вопрос дефицита кадров в оборонно-промышленном комплексе, но это проблема не сегодняшнего дня и ранее сотрудники, отработавшие много лет в отрасли, неоднократно поднимали проблему.

«Мы от фракции ЛДПР направили предложение правительству создать специальную льготную ипотеку для этой категории работников 2%, не больше, чтобы эта ипотека действовала и стимулировала приток кадров в ОПК», — добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия») заявил, что поддержка работников IT-отрасли привела к тому, что потенциальные кадры отказались от работы на предприятиях.

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