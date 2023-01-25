Киев, 25 января, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Санкции ужесточены на Украине в отношении настоятеля Киево-Печёрской лавры митрополита Павла. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, сообщили в его пресс-службе.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Владимир Зеленский

Таким образом он ввёл в действие ранее принятое украинским советом нацбезопасности и обороны (СНБО) решение, направленное против представителей Украинской православной церкви.

Также этим указом ужесточаются санкции в отношении бывшего митрополита Изюмского и Купянского Елисея, епископа Роменского и Буринского Олега Иванова, бывшего депутата Верховной рады Вадима Новинского.

Кроме того, в чёрном списке несколько представителей РПЦ.

В рамках санкций активы представителей УПЦ будут заблокированы, они не смогут вывести капиталы за пределы страны. Принятые меры будут действовать в течение пяти лет.

Напомним, санкции в отношении представителей УПЦ были введены указом Зеленского от 1 декабря. Ужесточение, введённое сегодня, предполагает, что для этих людей вводится полный запрет на совершение сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются подсанкционные лица.

Кроме того, нововведение предполагает прекращение для этих людей культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.