* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Симферополь, 25 января, 2023, 12:07 — ИА Регнум. В Симферополе взяты под стражу трое подозреваемых в участии в ячейке международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такую меру пресечения 25 января им избрал Киевский районный суд.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Задержание членов террористической ячейки в Крыму

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в СИЗО они проведут как минимум два месяца.

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Заседания по трём другим участникам ячейки состоятся во второй половине 25 января, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании в Крыму шестерых участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Установлено, что их деятельностью руководили эмиссары с Украины. По данным спецслужбы, задачей преступной ячейки являлось распространение на территории России террористической идеологии и вербовка единомышленников из числа верующих.