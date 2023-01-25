Таллин, 25 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Своё посольство в России не собирается закрывать Эстония, невзирая на понижение уровня отношений двух стран до временного поверенного. Об этом 25 января заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, его слова приводит портал государственного телерадиовещания ERR.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Здание посольства Эстонии в Москве

«Наше посольство в Москве останется. У нас также нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении», — сказал он.

При этом Рейнсалу указал, что, как он считает, в данный момент бессмысленно говорить о прекращении дипломатических отношений между Россией и Эстонией, так как Таллину из прагматических соображений нужно своё представительство в Москве.

«Учитывая граждан Эстонии (проживающих в России — прим. ред.), учитывая консульские интересы, является рациональным иметь дипломатическое представительство в России», — пояснил глава эстонского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил понижение уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией, отметив рост русофобии в этих странах и утрату ими суверенитета.