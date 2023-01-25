Мелитополь, 25 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Удар боевиков киевского режима в направлении Мелитополя и Бердянска был сорван сработавшими на опережение российскими войсками, которые перехватили стратегическую инициативу на запорожском направлении. Об этом 25 января рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Как отметил Рогов, ВСУ готовились к нанесению удара в направлении Мелитополя и Бердянска, что неоднократно анонсировалось режимом Киева для аудитории стран Запада.

«Наши ребята пошли на упреждающий удар <…> и не просто сорвали эти планы, а получили и захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что освобождение города Соледара позволяет взять под контроль участки, с которых Киев наносил удары.