Красноярск, 25 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Концерт певца Валерия Меладзе отменили ещё в одном городе, в Красноярске, сообщает пресс-служба билетного оператора.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Валерий Меладзе

В пресс-службе уточнили, что выступление Меладзе, которое должно было состояться в Красноярске 2 мая, отменили.

Ранее также были отменены концерты певца в Москве и Иркутске. В последнем городе Меладзе должен был выступить во дворце спорта «Труд» в рамках тура по Сибири. Певец собирался выступить в Новосибирске, Барнауле, Красноярске и Иркутске.

О причинах отмены выступлений не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщал об отмене концерта Валерия Меладзе в «Барвихе Luxury Village» в Москве. Уточняется, что вместо Меладзе на концерте выступит Владимир Пресняков.