Концерты Меладзе отменили в Красноярске и Иркутске
Красноярск, 25 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Концерт певца Валерия Меладзе отменили ещё в одном городе, в Красноярске, сообщает пресс-служба билетного оператора.
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Валерий Меладзе
В пресс-службе уточнили, что выступление Меладзе, которое должно было состояться в Красноярске 2 мая, отменили.
Ранее также были отменены концерты певца в Москве и Иркутске. В последнем городе Меладзе должен был выступить во дворце спорта «Труд» в рамках тура по Сибири. Певец собирался выступить в Новосибирске, Барнауле, Красноярске и Иркутске.
О причинах отмены выступлений не сообщается.
Ранее ИА REGNUM сообщал об отмене концерта Валерия Меладзе в «Барвихе Luxury Village» в Москве. Уточняется, что вместо Меладзе на концерте выступит Владимир Пресняков.