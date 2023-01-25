Москва, 25 января, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается установить, что организации оптовой торговли лекарственными средствами смогут продавать этанол только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность, внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с первым вице-спикером нижней палаты парламента Александром Жуковым («Единая Россия»), передает корреспондент 25 января.

Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com Госдума РФ

Инициатива была подготовлена для совершенствования учета объема производства и оборота лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием «Этанол». В сопроводительных материалах авторы привели данные, согласно которым существенная доля спиртосодержащих лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием «Этанол» попадает в нелегальный оборот и используется в качестве сырья для производства суррогатной алкогольной продукции. Также они обратили внимание на возросшее в интернете число предложений по продаже этанола в различной таре.

Законопроектом парламентарии предлагают внести изменения в закон «Об обращении лекарственных средств», в соответствии с которыми организации оптовой торговли лекарственными средствами смогут продавать этанол только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения, индивидуальным предпринимателям, имеющим медицинскую деятельность, юрлицам, имеющим лицензию на деятельность, а также медорганизациям, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства — члена Организации экономического сотрудничества и развития иностранным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся участниками проекта в соответствии с Федеральным законом «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также нормы законопроекта распространяются на аккредитованные испытательные лаборатории в области контроля качества лекарственных средств.

Также законопроектом устанавливается возможность продажи или передачи в установленном законодательством порядке этанола испытательным центрам в области контроля качества лекарственных средств, лицензию на медицинскую деятельность созданным и аккредитованным в соответствии с российским законодательством.

Одновременно предлагается установить обязанность производителей этанола наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной упаковки.