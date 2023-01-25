Москва, 25 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Невозможно не замечать планы Вашингтона нанести стратегическое поражение России, заявили в МИД РФ. Комментируя слова первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад якобы пересек «еще не все красные линии», в профильном министерстве отметили, что рассуждения о красных линиях остались в прошлом, напомнив о недавнем высказывании руководителя ведомства Сергея Лаврова, отметившего, что против России ведется гибридная война.

Наталья Селиверстова/РИА Новости МИД РФ

Посол России в США Анатолий Антонов тоже считает, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести России стратегическое поражение:

«Дает «зеленый свет» применению американской помощи для нападения на Крым. Покрывает преступления радикалов против населения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Всё больше официальных лиц и экспертов в Америке признают: речь идет о «войне по доверенности» с нашей страной».

«Запад хочет сделать из Украины «анти-Россию», которая должна нанести РФ стратегическое поражение», — заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Москва будет делать всё, чтобы представители НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели.

Сергей Гунеев/РИА Новости Сергей Лавров

Разработка новой стратегии США, основой которой должно стать нанесение стратегического поражения России, свидетельствует о явном стремлении Запада взять Украину под свой тотальный контроль, используя слабость её нынешнего экономического положения и несостоятельность марионеточного политического руководства, подчеркнул проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович.

Администрация Байдена слишком легко переходит установленные ею же красные линии — например, в вопросах вооружения Украины. Отправка украинцам десятков танков Abrams фактически подарит Вашингтону статус прямой стороны конфликта.

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«Самые красные линии в украинском конфликте, вероятно, еще не были пересечены Западом», — заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. В интервью американской журналистке Ким Иверсен он пояснил: «Мы посылаем всё больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены». Тем самым он дал понять, что, когда речь идет о ядерной державе, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что США недвусмысленно заявили о желании нанести России стратегическое поражение, заявили 25 января в МИД России.

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