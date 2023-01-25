Брюссель, 25 января, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что поставки Украине военной помощи непременно приведут к заключению мира.

Thierry Monasse/globallookpress.com Йенс Столтенберг

«Никто не знает, когда закончится эта война. Что мы знаем: если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Это звучит странно, но путь к миру ведет через поставки оружия», — цитирует Столтенберга немецкое издание Die Welt 25 января.

Также генсек отметил, что власти стан — членов НАТО должны обозначить свое влияние в конфликте на Украине, так как «война — слишком серьезное дело, чтобы оставлять его на усмотрение генералов».

Ранее сообщалось, что власти Швеции не исключили возможности поставок киевскому режиму танков Strv 122, являющихся лицензированными немецкими танками Leopard 2A5.