Донецк, 25 января, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Полностью обеспечить водой Донецкую Народную Республику можно будет только после освобождения всей территории ДНР и части Харьковской области. Об этом 25 января журналистам заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Илья Питалев/РИА Новости Поврежденный обстрелами магистральный водопровод в Горловке

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«В полной мере можно говорить, что Донбасс снова будет обеспечен водой, после того момента, как освободится вся территория ДНР и часть Харьковской», ― сказал Пушилин.

Он пояснил, что тогда река Северский Донец «в полной мере сможет быть направлена на обеспечение водой жителей ДНР». Пока же, по его словам, для снижения дефицита воды в регионе строятся ветки водовода из Ростовской области.

Напомним, летом 2022 года киевские боевики практически лишили Донецк и другие города ДНР возможности снабжения водой. Местное население вынужденно было набирать воду из реки Кальмиус и других природных источников.

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В ноябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что жителей Донецкой Народной Республики обеспечат водой из реки Дон. Проект строительства водовода, несмотря на то, что он сложный и дорогостоящий, планируется реализовать в первом полугодии 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что в 2022 году в программу восстановления Донецкой Народной Республики попали 3596 объектов, что позволяет региону считаться самой большой в России стройкой.