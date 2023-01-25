Ростов-на-Дону, 25 января, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Освобождение города Соледара позволяет взять под контроль участки, с которых Киев наносил удары. С таким заявлением выступил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в кулуарах церемонии открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ДНР».

Народная милиция ДНР/ТАСС Последствия боевых действий в Соледаре

По его словам, взятие Соледара под контроль ВС РФ принесло много возможностей, в частности перекрывать пути снабжения противника.

«Безусловно, освобождение Соледара сыграло ключевую роль», — сказал Денис Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что предложенный Минску со стороны Киева пакт о ненападении нужен лишь для того, чтобы выиграть время.

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