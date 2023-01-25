Москва, 25 января, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Одного из чиновников Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка недавно обманули телефонные мошенники. 61-летний председатель совета по району Кузьминки перевёл злоумышленникам 3,5 миллиона рублей.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Несколько дней назад 61-летнему Владимиру позвонил незнакомый человек. Он представился сотрудником службы безопасности одного из банков и предупредил чиновника, что с его счёта кто-то пытается украсть деньги. А чтобы этого не произошло, по словам звонившего, Владимиру требовалось перевести свои сбережения на безопасный счёт. Чиновник не узнал в словах незнакомца популярную схему мошенничества. Он согласился выполнить все рекомендации, которые ему давали по телефону. Несколько дней он принимал звонки с незнакомых номеров и переводил деньги мошенникам. Они даже убедили чиновника оформить несколько кредитов в разных банках, а затем снять эти средства и перечислить на счета, номера которых мужчине диктовали по телефону. Лишь на следующий день после последней транзакции мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

«Поступило заявление от 61-летнего москвича, который сообщил, что в период с 17 по 20 января неустановленные лица, посредством телефонных звонков, представившись сотрудниками банка под предлогом пресечения мошеннических действий и внесения денежных средств на безопасный счет, завладели его денежными средствами, в размере 3 545 900 рублей», — сообщил источник ИА REGNUM в полиции.

Сейчас по заявлению чиновника проводится проверка.