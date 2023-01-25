Бахмут, ДНР, 25 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Российские военные ведут бои по освобождению Артёмовска уже на окраинах города, сообщил 25 января журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

Константин Михальчевский/РИА Новости Вооруженные силы РФ

По его словам, в Артёмовске российские подразделения, в том числе ЧВК «Вагнер», «продвигаются и бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 января, Пушилин заявил, что российским военным осталось освободить «буквально одну дорогу», чтобы попасть в Артёмовск.