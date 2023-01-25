ЛНР, 25 января, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского режима обстреляли Кременную в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 25 января сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Александр Река/ТАСС Россия. ЛНР. Кременная.

Уточняется, что обстрел Кременной со стороны украинских войск был зафиксирован в 05:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Рубежное в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны киевских боевиков.