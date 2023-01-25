Москва, 25 января, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Немецкие танки Leopard 2 по ряду характеристик более эффективны, чем американские Abrams, однако уступают российским Т-90, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Т-90

«Танки Leopard неплохие, я скажу даже, что по ряду характеристик более эффективны, чем Abrams. Но тем не менее если сравнивать с нашими Т-90, то они существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите, включая ее активную составляющую», — сказал Картаполов в эфире телеканала «Россия-24».

Парламентарий также обратил внимание на то, что отечественные танки уже прошли проверку в ходе специальной военной операции и показали себя «с самой лучшей стороны».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard.

Одновременно администрация американского президента Джо Байдена склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1, пишет газета The Wall Street Journal.

Поставки Киеву танков только длят боевые действия. Наступит момент, когда власти Германии спросят себя, не лучше ли было остановить войну, а не разжигать её. Такое мнение выразили читатели Die Welt в ответ на последнее решение Берлина о поставках Leopard 2.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не станет стороной конфликта на Украине, сообщает издание Die Welt.