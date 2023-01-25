Варшава, 25 января, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) существенно затрудняют недавний инцидент с сожжением Корана в Швеции, а также позиция Турции по этому вопросу. Об этом 25 января заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире польской радиостанции RMF FM.

Xander Heinl/globallookpress.com Флаг НАТО

«Это наверняка [указанные события] значительно замедляет [принятие Швеции и Финляндии в НАТО], не только отмена этой встречи, а также заявления турецкого президента», — сказал он.

Также польский дипломат уточнил, что процесс принятия двух названных стран в альянс был начат ещё перед саммитом НАТО в Мадриде в июне 2022 года, когда казалось, что это произойдёт, однако Анкара до сих пор не дала своего согласия по этому вопросу.

При этом Пшидач отметил, что, как он считает, в числе причин такой позиции турецких властей по вхождению Швеции и Финляндии в НАТО имеются и внутриполитические.

«В Турции в этом году выборы. А в избирательной кампании часто применяются такие аргументы, которые призваны показать твёрдую позицию, особенно в контексте, например, сожжения Корана», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этем Санчак заявил, что на сегодняшний день Турция обязана выйти из Североатлантического альянса (НАТО), её жители симпатизируют России и российскому президенту Владимиру Путину.