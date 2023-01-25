Иркутск, 25 января, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Иркутске вынесен приговор 52-летнему местному жителю, которого признали виновным в организации взрыва в лифте в жилом доме. Как сообщили 25 января в пресс-службе регионального управления СКР, такое решение на основании собранных следствием доказательств приняла коллегия присяжных заседателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Читайте также: Житель Иркутска подорвал своего соседа в лифте

Мужчину осудили по трём статьям УК РФ за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ, а также умышленное повреждение имущества, совершенное путём взрыва. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы, отбывать которое он будет в колонии общего режима. Также он обязан выплатить штрафом в размере 220 тысяч рублей.

В СКР напомнили, что инцидент произошёл днём 30 ноября 2021 года. В лифте в момент подъема сработало кустарно изготовленное взрывное устройство. Находившийся в кабине мужчина был госпитализирован с травмами.

Ранее по теме: Тюменец осуждён за изготовление патронов и хранение пороха

Прибывшие на место следователи и правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался проживающий в одной из квартир в этом же подъезде дома мужчина.

«В ходе обысков в квартире и гараже обвиняемого обнаружены и изъяты различные химические вещества, предметы, интересующие следствие», ― говорится в сообщении следственного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года в Тюменской области был осуждён гражданин, изготовивший патроны и хранивший порох в своём гараже. В судебном заседании обвиняемый признался в содеянном и раскаялся. Ему назначено наказание сроком семь лет условно с испытательными тремя годами, а также штраф в 120 тыс. рублей.