Москва, 25 января, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Владельцы техники компании Apple в России в среду, 25 января, сообщили о сбоях в работе многих сервисов, среди которых App Store. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Евгений Одиноков/РИА Новости Apple

«App Store перестал открываться в России у многих пользователей <…> Которые сообщают о проблемах с работой многих других сервисов на базе iOS», — говорится в сообщении.

Также источник уточняет, что при использовании сервиса VPN (Virtual Private Network) проблем с работой сервисов Apple не наблюдается.

Ранее сообщалось, что 17 января Федеральная антимонопольная служба обязала Apple погасить штраф в размере 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим приложением.