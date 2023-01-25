Рим, 25 января, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что, оказывающие помощь киевскому режиму, НАТО и Европа не находятся в состоянии войны с Россией, сообщает газета La Stampa.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Антонио Таяни

«Ни НАТО, ни Европа, которые обязаны помочь Украине, не находятся в состоянии войны с Россией», — сказал Антонио Таяни, добавив, что нужно сделать всё, чтобы не допустить конфронтацию.

В интервью газете глава МИД Италии рассказал о технических проблемах при подготовке декрета о поставке военной помощи Киеву. В частности, Антонио Таяни пояснил, что противоракетный щит SAMP-T состоит из комплектующих, которые поставляются из Италии и Франции.

Говоря о конфликте на Украине, итальянский вице-премьер напомнил, что Рим отправил на Украину десятки тонн трансформаторов и электрогенераторов, а также Италия приняла у себя около 175 тысяч беженцев.

«Мы должны продолжать добиваться мира или, по крайней мере, прекращения огня», — добавил Антонио Таяни, уточнив, что в урегулировании конфликта могут помочь Турция, США, Китай, Ватикан и ООН.

Ранее в интервью изданию Die Welt генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине.