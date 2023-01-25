Берлин, 25 января, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Поставки Киеву танков только длят боевые действия. Наступит момент, когда власти Германии спросят себя, не лучше ли было остановить войну, а не разжигать её. Такое мнение выразили читатели Die Welt в ответ на последнее решение Берлина о поставках Leopard 2.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости Танк Leopard 2

Комментируя решение о том, что Германия передаст Киеву танки Leopard 2, один из читателей немецкого издания назвал радость, которую демонстрирует правительство по этому поводу, «жалким зрелищем», ведь теперь «погибнет ещё сто тысяч молодых людей», а Киев всё равно ничего не добьётся.

Другой читатель отметил, что когда-то боевые действия на Украине закончатся, пройдут мирные переговоры. И тогда власти Германии, которые сегодня вооружают ВСУ, должны будут спросить себя, нельзя ли было добиться мира гораздо раньше.

Также читатели прогнозируют для Украины в связи с поставками ей тяжёлой техники одни беды. Высказано и мнение о том, что германский канцлер Олаф Шольц сегодня, приняв решение о поставках Leopard 2 Киеву, открыл ящик Пандоры.