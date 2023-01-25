Севастополь, 25 января, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Жителя Севастополя подозревают в участии в террористической организации «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он был задержан сотрудниками ФСБ в Крыму. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе республиканского управления Федеральной службы безопасности РФ.

ФСБ РФ/РИА Новости ФСБ

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По данным спецслужбы, мужчина добровольно вступил в действующее на Украине незаконное вооружённое формирование (НВФ) в 2016 году.

«Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ», ― отметили в пресс-службе ведомства.

Против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Крыму завершился суд над членом нацистского «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подсудимый Артур Меметшаев добровольно вступил в него в 2016 году, а в апреле 2022 года он был задержан по уголовному делу об участии в незаконном вооружённом формировании.

Отмечается, что Меметшаев активно сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину, что стало смягчающим обстоятельством для суда. Приговор суда ― 6,5 года колонии строгого режима.