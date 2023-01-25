Берлин, 25 января, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Из-за забастовки немецкого профсоюза Verdi берлинским аэропортом были отменены все назначенные на 25 января авиарейсы. Соответствующее заявление 25 января обнародовано на сайте воздушной гавани столицы ФРГ.

Christoph Soeder/globallookpress.com Аэропорт Берлина

При этом, по информации агентства Bloomberg, в результате стачки было отменено в общей сложности порядка 300 рейсов, что коснётся свыше 35 тысяч пассажиров.

Также известно, что профсоюз Verdi выступил с призывом к сотрудникам наземных транспортных служб и служб обеспечения безопасности полётов присоединиться к забастовке, и предупредил, что из-за акции протеста пассажирам стоит приготовиться к задержкам и отменам рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что в Великобритании тысячи медицинских работников вышли на двухдневную забастовку.