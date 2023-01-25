Аэропорт Берлина из-за забастовки отменил 25 января все рейсы
Берлин, 25 января, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Из-за забастовки немецкого профсоюза Verdi берлинским аэропортом были отменены все назначенные на 25 января авиарейсы. Соответствующее заявление 25 января обнародовано на сайте воздушной гавани столицы ФРГ.
При этом, по информации агентства Bloomberg, в результате стачки было отменено в общей сложности порядка 300 рейсов, что коснётся свыше 35 тысяч пассажиров.
Также известно, что профсоюз Verdi выступил с призывом к сотрудникам наземных транспортных служб и служб обеспечения безопасности полётов присоединиться к забастовке, и предупредил, что из-за акции протеста пассажирам стоит приготовиться к задержкам и отменам рейсов.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что в Великобритании тысячи медицинских работников вышли на двухдневную забастовку.