Москва, 25 января, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Регламент Госдумы необходимо дополнить положением, которое обяжет авторов законопроектов при внесении инициатив в нижнюю палату парламента обосновывать, какие издержки понесут предприниматели в случае их принятия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная Дума РФ

По его словам, такой проект постановления планируют в ближайшее время внести в Госдуму депутаты думской фракции «Новые люди». Предполагается, что финансово-экономическое обоснование к законопроектам будет предложено дополнить оценкой экономических последствий принятия законопроектов для бизнеса и расчётом возможных дополнительных затрат бизнеса в той или иной отрасли, если они предполагаются.

Дёмин считает, что принятие такого изменения в думский регламент повысит качество разрабатываемых законопроектов.

«Это особенно важно, когда мы говорим про предпринимателей, которые зачастую сталкиваются с издержками от применения новых законов. Причем эти издержки становятся понятны уже после того, как новая норма начала работать, и зачастую некоторые отрасли терпят непредвиденные убытки. Нужно заранее оценивать, какие риски для бизнеса влекут за собой принимаемые законы», — сказал депутат.

Он напомнил о принятом законе, по которому были введены акцизы на сладкие напитки.

«Данная мера бессмысленна с точки зрения борьбы с сахарным диабетом или с иными заболеваниями. А вот с точки зрения развития предприятий в это сфере, новая норма даже вредна. После вступления закона в силу, мы уже видим резкое снижение объемов инвестиций и 25 млрд рублей убытков в отрасли. Ожидаем дальше и неминуемое сокращение рабочих мест», — пояснил Дёмин.

Также во фракции не согласны с отменой с 1 января 2023 года упрощенной системы налогообложения (УСН) и патента для производителей и продавцов ювелирных изделий.