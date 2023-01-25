Рим, 25 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. На сегодняшний день ни у кого нет решений по мирному урегулированию ситуации на Украине, и только папа Римский, возможно, способен разрешить этот конфликт. Такое мнение 25 января высказал экс-премьер-министр Италии, сенатор и лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони в интервью газете Corriere della Sera.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Сильвио Берлускони

Как отметил Берлускони, в этом конфликте Италия находится на стороне западных стран, Евросоюза и НАТО.

«Однако меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме папы Римского и Святого престола, похоже, нет решений, направленных на мирное урегулирование конфликта», — сказал он.

При этом ранее бывший премьер-министр Италии, говоря о ситуации на территории Украины, отмечал, что он не видит в данный момент в Европе и на Западе «действительно способных лидеров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что освобождение российскими войсками города Соледара в Донецкой Народной Республике позволило ещё сильнее сомкнуть клещи вокруг Артёмовска (Бахмута), который является одним из мощнейших узлов обороны киевских боевиков в Донбассе. Из-за продвижения российских подразделений оборона украинских войск трещит.