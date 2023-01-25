Вашингтон, 25 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Ребёнок появился у американской актрисы Пэрис Хилтон. Фотографию, на которой она держит руку младенца в своей руке, Хилтон опубликовала в соцсети.

Imagespace/globallookpress.com Пэрис Хилтон

В комментарии к фото она сообщила, вероятно, обращаясь к ребёнку: «Не описать словами, как тебя уже здесь любят».

Пол младенца пока остаётся тайной. Предположительно, родила ребёнка суррогатная мать.

Напомним, Пэрис Хилтон вышла замуж в ноябре 2021 года за бизнесмена Картера Реума. Актрисе в феврале исполнится 42 года.