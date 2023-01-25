Берлин, 25 января, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не станет стороной конфликта на Украине, сообщает издание Die Welt.

Kay Nietfeld/globallookpress.com Йенс Столтенберг

«НАТО не является и не будет воюющей стороной», — сказал Столтенберг в интервью изданию.

По его словам, альянс не направляет свои войска на Украину, но поддерживает её оружием. Столтенберг подчеркнул, что важно усиливать военное присутствие на восточном фланге НАТО и защищать «каждый сантиметр» территории альянса.

«Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН», — уточнил генсек НАТО, говоря о желании альянса поддерживать это право.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные эксперты считают, что ход военных действий в конфликте на Украине не смогут изменить западные танки, поставляемые Киеву.

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