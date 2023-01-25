Москва, 25 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Кража была совершена из дома на Рублевке, где проживает 52-летний продюсер и бывший правообладатель «Чебурашки» Александр Зубарев. Грабители незаметно вынесли сейф, в котором хранилось кольцо с бриллиантом именитого французской компании по производству часов и украшений Cartier, а также деньги и документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бриллиант

Это произошло 30 декабря, но о краже стало известно только сейчас. В канун Нового года в дом продюсера Александра Зубарева на Рублёво-Успенском шоссе проникли неизвестные. Они провели в доме чуть больше 10 минут и покинули его с сейфом, в котором хозяин хранил ценные вещи и документы.

«По заявлению владельца, неустановленные лица проникли в дом путём свободного доступа и похитили сейф, в котором находилось кольцо с бриллиантом «Картье», стоимостью 1 000 000 рублей, 1 000 долларов, 890 евро, 11 банковских карт, два телефона и загранпаспорта», — сообщил источник ИА REGNUM в полиции.

52-летний Александр Зубарев известен тем, что на протяжении более чем десяти лет представлял интересы Эдуарда Успенского в сделках и судебных разбирательствах вокруг товарных знаков — Чебурашки, кота Матроскина, Дяди Федора и других. А в 2012-м году он и создатель этих персонажей учредили общую компанию под названием ООО «Чебурашка». Предприятие являлось правообладателем товарных знаков на героев «Чебурашки», «Простоквашино» и «Пластилиновой вороны». Зубареву принадлежали 30% капитала компании, а Успенскому — 70%. В 2014 году единственным собственником компании стал писатель. В данный момент генеральным директором числится последняя жена Эдуарда Успенского Елена Борисовна.

Помимо защиты прав на использование персонажей Александр Зубарев приложил свою руку к продюсированию продолжения советской трилогии о деревне Простоквашино. В 2010 году состоялась премьера мультфильма «Весна в Простоквашино», созданного на базе «Союзмультфильм».

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