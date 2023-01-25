Москва, 25 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Народный артист России Дмитрий Назаров, скандально известный своей критикой специальной военной операции, лишился главной роли в новой экранизации «12 стульев». Об этом в интервью «Комсомольской правде» 25 января рассказал режиссер Петр Зеленов.

Владимир Федоренко/РИА Новости Актер Дмитрий Назаров

«Дмитрий Назаров в фильме не останется — никто не хочет рисковать. <…> Для меня то, что сделал Дмитрий Назаров — большой удар», — заявил Зеленов («Легенда №17», «Движение вверх»).

Также режиссер картины отметил, что 65-летний актер уже извещен о своей отставке. Петр Зеленов напомнил, что процесс съемки «12 стульев» был начат еще в 2019 года, однако тогда же и был приостановлен из-за коронавируса и образовавшихся финансовых трудностей.

Об увольнении Дмитрия Назарова из Московского художественного театра имени А. П. Чехова было объявлено 14 января.