Стокгольм, 25 января, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Возможность поставок в будущем киевскому режиму танков Stridsvagn 122, которые являются шведской версией немецких боевых машин Leopard 2, не исключают власти Швеции. Об этом 25 января сообщает газета Svenska Dagbladet со ссылкой письменный комментарий шведского министра обороны Пола Йонсона.

Ninni Andersson/Government Offic/globallookpress.com Министр обороны Швеции

По словам Йонсона, в данный момент подготовка к безвозмездной передаче Киеву шведских танков не осуществляется.

«Но не исключено, что это может произойти на более позднем этапе», — говорится в комментарии.

При этом на сегодняшний день на вооружении шведской армии состоит порядка 120 танков Stridsvagn 122.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание ABC написало, что американские тяжелые танки M1 Abrams будут доставлены на Украину не ранее чем через год