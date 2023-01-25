Аккра, 25 января, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В Гане опрокинулась лодка с детьми, которые добирались до школы, по меньшей мере восемь школьников утонили, передает южноафриканская радиостанция SABC.

Sina Schuldt/globallookpress.com Озеро

Инцидент случился на озере Вольта, 24 января. В лодке находились двадцать учеников начальной школы в возрасте до 12 лет. До берега добрались 12 детей. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, озеро Вольта считается крупнейшим в мире русловым водохранилищем.