Москва, 25 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Уже марте 2023 года компания Ingenico, являющаяся одним из наиболее крупных поставщиков терминалов для приёма карт, может уйти из России. Об этом 25 января сообщает РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Терминал

По словам источников, указанная компания намерена уйти с российского рынка уже к 1 марта 2023 года, а её контракты с сотрудниками в РФ рассчитаны до 15 февраля. Также уточняется, что техническая поддержка POS-терминалов будет действовать до конца марта.

Кроме того, отмечается, что другие источники в платежной сфере также рассказали о панах компании покинуть Россию, однако им неизвестно о сроках, при этом Ingenico пока не объявляла о своём уходе и ведёт переговоры об этом с российскими банками на неофициальном уровне.

При этом добавляется, что, по информации Банка России, по состоянию на конец третьего квартала 2022 года в России было установлено порядка 4 млн POS-терминалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров, французская компания Decathlon намерена продать свой бизнес в России.