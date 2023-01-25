Москва, 25 января, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Освобождение российскими войсками города Соледара в Донецкой Народной Республике позволил ещё сильнее сомкнуть клещи вокруг Артёмовска (Бахмута), который является одним из мощнейших узлов обороны киевских боевиков в Донбассе. Из-за продвижения российских подразделений оборона украинских войск трещит, рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут

Так, Вооружённые силы России перерезали трассу, соединяющую Артёмовск с Северском, что лишило ВСУ возможности перебросить туда подкрепление. Есть успехи на всех направлениях. С северо-запада российские военные движутся к Раздоловки на север, Благодатного — на запад и Красной Горы — на юго-запад. На юге недавно под контроль была взята Клещеевка, что позволило приблизиться к стратегически важной трассе из Артёмовска в тыловую Константиновку.

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Военкор отмечает, что использование этой дороги для переброски войск, техники и боеприпасов для «бахмутской группировки» теперь крайне затруднено. Однако пока открытой остаётся дорога из Артёмовска в Славянск.

«Чтобы её перерезать, нужно выбить ВСУ из Красной Горы и Парасковиевки. Тогда многотысячная группировка ВСУ попадет в котёл», ― указывает военный корреспондент.

Как рассказал офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим, войска противника очень неохотно оставляют свои позиции и пытаются сражаться до последнего. ВСУ готовы к длительной обороне, подключают новые подразделения. Однако несут ежедневные крупные потери живой силы.

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«Здесь не только теробороновцы, но и кадровые военные. Много наёмников, преимущественно из Польши. Техники и боеприпасов у них хватает. Но у нас преимущество в весе артиллерийского залпа. Вдобавок на этом участке наладили хорошее взаимодействие пушкарей и разведки», ― уточнил офицер.

Отмечается, что Артёмовск выступает важным транспортным узлом ВСУ. Кроме того, этот город имеет большое значение для имиджа киевского режима. Он является «дверью к Краматорску и Славянску, где и состоится генеральное сражение за Донбасс».

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Вооружённых сил России после освобождения Клещеевки заняли важные высоты южней Артёмовска на территории Донецкой Народной Республики. По его словам, новые позиции предоставляют возможности отрезать Артёмовск от снабжения, что ускорит освобождение города.