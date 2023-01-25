Минск, 25 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Мероприятия слаживания региональной группировки войск проводятся военными Белоруссии, сообщили 25 января в минобороны республики.

Виктор Толочко/РИА Новости Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022»

«Сегодня [25 января] в рамках мероприятий слаживания региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации по поручению главы [белорусского] государства [Александра Лукашенко] продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей Вооружённых сил Республики Беларусь», — сообщает белорусское военное ведомство.

Отмечается, что манёвры, которые «носят комплексный характер», дадут возможность оценить способность командиров управлять воинскими частями и подразделениями в разных условиях. Также учения позволят установить готовность военных выполнять задачи по предназначению в установленные сроки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 января, белорусское оборонное ведомство объявило о снятии военной техники с длительного хранения.