Канберра, 25 января, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Ученые из австралийского Университета Кертина рассказали, что некоторые виды астероидов представляют угрозу для нашей планеты из-за того, что их тяжело разрушить, сообщает журнал PNAS.

NASA/Global Look Press/Keystone Press Agency Астеройд

В исследовании университета объясняется, что речь идет о щебневых астероидах. Они состоят из груд камней, удерживаемых вместе силой тяжести. Так, обычные монолитные небесные тела разрушаются в течение сотен тысяч лет, а «щебневые» могут существовать и миллиарды лет. Наличие и выживаемость «щебневых» астероидов во Вселенной говорит о том, что их гораздо больше, чем ученые считали раньше.

Ранее японский зонд Хаябуса-1 замечен подобный астероид примерно в двух миллионах километров от Земли. Этот астероид, как говорят ученые, невозможно уничтожить.

Ученые нашли единственный способ спасти Землю от подобного астероида — кинетический толчок, который направит его в другую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антарктическая служба Великобритании рассказала о том, что айсберг площадью в 1550 квадратных километров откололся от Антарктиды.