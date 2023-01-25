Москва, 25 января, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik прокомментировала массовые кадровые перестановки на Украине.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

«Это зона беспредела. Законности там нет давно. А то, что закон, законность, правопорядок давно покинули территорию Украины, — к сожалению, мне кажется, тут вопросов нет», — сказала Захарова, призвав не называть отставки официальных лиц коррупционными скандалами.

Ранее сообщалось, что на Украине в отставку подали замминистра развития общин Иван Лукеря, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, заместитель генпрокурора Алексей Симоненко и другие.

Также украинские средства массовой информации 25 января предупреждали о возможном уходе со своей должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.